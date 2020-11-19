В неврологическом отделении врачи диагностировали у мужчины деменцию.

В Петропавловске-Камчатском одинокий больной 72-летний мужчина залил квартиры соседей с четвертого по первый этаж, чтобы напомнить о себе социальным службам.

Читайте такжеВ Днепре 80-летняя пенсионерка хотела выброситься из окна восьмого этажа: ее спасли (видео)Об этом пишет «Кам 24».

Мужчина плохо слышит и видит, с трудом передвигается по квартире на костылях, сам на улицу выходить не может, телефона у него нет.

По словам председателя совета дома, инцидент произошел во вторник, 17 ноября. Мужчина признался, что специально подсоединил шланг к крану, бросил его на пол и включил воду. Так он хотел привлечь внимание к тому, что его оставила социальная служба.

До 11 ноября к нему приходила соцработница, но у них возник конфликт и, по ее словам, мужчина ударил ее костылем. Стычка произошла из-за того, что у пенсионера пропал паспорт.

Пенсионера отказались принимать во всех больницах Петропавловска и его госпитализировали в районную больницу в городе Елизово. В неврологическом отделении врачи диагностировали у мужчины деменцию.

В краевом министерстве социального благополучия и семейной политики сообщили, что с понедельника соцработник вновь будет ходить к пенсионеру. В дальнейшем его собираются поместить в интернат для пожилых и людей с инвалидностью.

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Автор: УНИАН