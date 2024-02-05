Российская пропаганда отметила, что это могло бы быть справедливым ответом на уничтожение Ил-76 в небе под Белгородом.

Российский топ-пропагандист Дмитрий Киселев обвинил США в уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью и пригрозил ударом по аэропорту в польском Жешуве.

Фрагмент пропагандистской программы с угрозами Киселева появился в сети. Рупор Кремля выдал, что экспертиза якобы "точно установила", что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot с территории Украины.

Пропагандист также заявил, что заряжают, наводят и осуществляют пуски из систем Patriot в Украине якобы американцы, ведь каждый пуск ракеты стоит, по его подсчетам, от 3 до 8 млн. долларов.

"Украинцам здесь не доверяют", – утверждает Киселев.

Пропагандист заявил, что американским военным в Киеве и тем, кто "дистанционно ведет украинцами войну против России", предоставлено оружие и "широкие полномочия", а ответственность за последствия его применения с них снята.

"В США почему-то считают, что быстро проходя из одного окна Овертона в другое и провоцируя Россию все больше, им это и дальше будет сходить с рук. Но где тогда остановиться? Каков механизм торможения? Если остались только военно-технические методы, тогда как вариант польский аэродром Жешув, который является основной перевалочной базой для западного оружия для Украины, становится все более очевидной целью", - сказал Киселев.

Самолет Ил-76 упал в России - что надо знать сейчас

Транспортник россиян упал в конце января, и противники сразу начали "разгонять", что борт якобы "сбили украинцы", хотя там якобы находились пленные, которых отправляли на обмен. В РФ говорили о "десятках жертв", однако так и не предоставили доказательства. Украинская сторона утверждает, что не имеет доказательств того, что в самолете были пленные. Кроме того, украинские силы не говорили, что причастны к падению самолета в РФ.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что борт мог перевозить и боеприпасы, и пленных, к тому же люди, по его словам, могли выполнять роль живого щита.

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