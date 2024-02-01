Снимки со спутника были сделаны 31 января, отметили журналисты.

Опубликованы первые спутниковые снимки, на которых видно место падения российского военно-транспортного самолета Ил-76.

Фото 31 января сделал спутник Planet Labs, снимками поделился проект "Схемы" ("Радио Свобода"). Журналисты указали на интересный факт - след, который оставил борт во время падения, простирается примерно на расстояние 500 метров.

Стоит отметить, что самолет Ил-76 разбился в России 24 января в Белгородской области России - недалеко от села Яблоново.

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Самолет Ил-76 упал в России - что надо знать сейчас

Транспортник россиян упал в конце января, и противники сразу начали "разгонять", что борт якобы "сбили украинцы", хотя там якобы находились пленные, которых отправляли на обмен. В РФ говорили о "десятках жертв", однако так и не предоставили доказательства. Украинская сторона утверждает, что не имеет доказательств того, что в самолете были пленные. Кроме того, украинские силы не говорили, что причастны к падению самолета в РФ.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов говорил, что борт мог перевозить и боеприпасы, и пленных, к тому же люди, по его словам, могли выполнять роль живого щита.

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