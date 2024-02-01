Главный разведчик уверен, что война закончится установление справедливости.

В среду Украина и Россия обменялись военнопленными, что стало первым обменом после крушения российского транспортного самолета Ил-76. Москва заявила, что Украина сбила самолет, на борту которого, по ее словам, находились десятки украинских военнопленных.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью CNN, что Россия не предоставила достаточных доказательств своих утверждений.

"Если все так, как они говорят, то первое, что они должны были сделать, - это показать жуткую картину. Скажем, поле, усыпанное трупами. И показать это всему миру", - сказал он.

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На кадрах российских государственных СМИ с места крушения было видно лишь небольшое количество тел вокруг обломков.

При этом Буданов уверен в полной победе Украины над Россией, несмотря на озабоченность общественности усталостью украинских войск, преимуществом России в военном производстве и отсутствием движения на линии фронта.

По его словам, следующие шесть месяцев будут интересными, поскольку именно в этот период завершится наступление России на фронтах. Он считает, что война закончится только одним способом.

"Установление справедливости - вот чем она закончится, - возвращением утраченного", - подытожил глава ГУР.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области - главные новости

24 января должен был состояться обмен пленными. После падения в Белгородской области РФ военного транспортного самолета Ил-76 в Минобороны России заявили, что на борту находились украинские военнопленные. При этом в Москве обвинили во всем Украину и заявили, что никакого обмена пленными теперь быть не может.

В украинской разведке заявили, что у них нет достоверной и исчерпывающей информации о том, кто или что было на борту российского самолета. Представитель ГУР Андрей Юсов указал, что самолет мог перевозить и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит.

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