Соответствующие материалы опубликованы на портале учебных программ, рекомендованных Минпросвещения России и Минобрнауки России.

В Российской Федерации школьники будут изучать интервью, которое президент РФ дал американцу Такеру Карлсону.

"Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону будут изучать в российских школах. Соответствующие материалы опубликованы на портале учебных программ, рекомендованных Минпросвещения России и Минобрнауки России", - сообщает The Moscow Times.

Как отмечается, в памятке для преподавателей, которую подготовила автономная некоммерческая организация "Агентство поддержки государственных инициатив", 2-часовое интервью называется "значимым образовательным ресурсом" и рекомендуется к использованию в "учебных целях". В частности, на уроках истории, социальных наук и "в контексте патриотического воспитания".

Видео дня

Преподавателям предлагается "организовать классные дебаты", в которых школьники обсуждали бы интервью. Рекомендуется вовлечь детей в "исследовательские проекты", связанные с темами интервью, а также "разобрать интервью как медиатекст", чтобы "обучить учащихся идентификации надежных источников информации".

Согласно открытым источникам, автономная некоммерческая организация "Агентство поддержки государственных инициатив" РФ - научно-образовательная организация, реализующая "масштабные образовательные инициативы в качестве федеральной инновационной площадки".

Работа организации основывается, в том числе на практиках в области общественного контроля и оценки качества образования. Создана она в 2021 году во исполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ "О плане мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, на 2022-2027 годы".

Интервью Путина Карлсону

Напомним, по мнению аналитика Валерия Соловья, инициатором интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал журналисту Такеру Карлсону, была российская сторона, а общался с американцем двойник Путина. При этом Карлсон получил за это большой гонорар, достаточный, чтобы "забыть о чести, достоинстве и журналисткой этике". Аналитик считает, что интервью было записано дважды. Первый раз, по мнению специалиста, интервью давал двойник Путина. При этом интервьюируемый несколько раз "прокололся", потому кураторы интервью решили, что оно не годится. Поэтому его записали второй раз - в более сдержанной, скучной манере.

Вас также могут заинтересовать новости: