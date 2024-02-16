По мнению специалиста, результат "общения" российского диктатора с американским журналистом в Кремле оценивают негативно.

Историк, политический аналитик Валерий Соловей уверен, что инициатором интервью, которое президент РФ Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону, была российская сторона.

При этом Карлсон получил за это большой гонорар, достаточный, чтобы "забыть о чести, достоинстве и журналисткой этике". "Заплатили, по любым меркам, — колоссальный гонорар...", — сказал аналитик.

Он также считает, что интервью было записано дважды. Первый раз, как считает специалист, интервью давал двойник Путина. Оно было записано в более вольной манере, свойственной Карлсону. Но интервьюируемый несколько раз "прокололся" - было очевидно, что это – не президент РФ, и это сразу же понял сам Карлсон. Тогда кураторы этого интервью решили, что оно не годится, так как "тайна Полишинеля" о двойниках Путина сразу же опозорит Кремль на весь мир.

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"Поэтому интервью записали второй раз в более сдержанной, скучной манере", — сказал Соловей. Он подчеркнул, что его предположение подтверждает реакция Карлсона на вопрос о том, уверен ли он, что общался не с Путиным. Как отмечает аналитик, манипулятор отказался от любых комментариев, потому что знал, что говорил именно с двойником.

"Это - спецоперация Кремля в рамках гибридной войны, но нужный эффект среди истеблишмента Запада не был получен, насколько мне известно", — добавил Соловей.

Он пояснил, что ключевой аудиторией этого интервью Кремль видел именно истеблишмент, который в результате не очень понял, что "ему направили". Более того, высказал резкое неприятие и дал понять, что отнюдь не готов протянуть Москве "руку помощи". Поэтому в Кремле эффект от этого интервью оценивают как негативный. И это, несмотря на большое количество просмотров. По словам аналитика, получасовая историческая лекция, которая заняла львиную долю всего общения Карлсона с Путиным, абсолютно непонятна для обычной западной аудитории. Плюс подпортил эффект абсолютно неприемлемый "заход" интервьюируемого о Второй мировой войне, в частности, о том, что Польша "сама спровоцировала" Германию на нападение в 1939 году.

"С точки зрения пиара так интервью нельзя было выстраивать. Но у его организаторов не было выхода, а двойник не очень хорошо мыслит, мог просто заучить. Было понятно, что он заучил исторический экскурс и должен был его полностью показать, иначе бы он сбился. Так бывает со старательными, но тупыми учениками – они что-то заучивают, но если остановить вопросом – все, хана... Также было и с Евгением Васильевичем – это имя отчество двойника Путина, который прилежно, но не всегда удачно играет роль президента", — сказал Соловей.

Интервью Путина журналисту Такеру Карлсону

В начале февраля бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Позднее журналиста за это жестко раскритиковали в США. Карлсон стал первым западным журналистом, который поговорил с Путиным после того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен предполагает, что интервью мог санкционировать экс-лидер американцев и кандидат на пост президента Штатов - республиканец Дональд Трамп. По словам эксперта, Карлсон - профессиональный манипулятор, который "правильно задавая" Путину вопросы, может выставить действующего президента США Джо Байдена, как не способного договориться с Россией, у которой есть "свои геополитические интересы и претензии". В частности, на часть территории Украины.

Комментарии Дмитрия Пескова, который является пресс-секретарем президента РФ Владимира Путина, опубликовали росСМИ. Песков заявил, что Карлсон заранее не согласовывал вопросы для интервью. Он утверждает, что на Западе теперь будут очень внимательно изучать и анализировать это интервью Путина. В то же время, после данной публикации Карлсона, каких-либо попыток выйти на контакт по дипломатическим каналом с президентом РФ не было.

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