За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще 620 российских захватчиков, восемь вражеских танков, по семь боевых бронированных машин и артиллерийских систем, а также три беспилотника.

Украинские бойцы с начала полномасштабной войны ликвидировали более 145 тысяч российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля прошлого года общие боевые потери противника ориентировочно составляют около 145 тысяч 60 человек, из которых 620 уничтожены за прошедшие сутки.

Кроме того, Россия потеряла: 3 тыс. 334 танков (8 за сутки), 6 тыс. 569 боевых бронированных машин (7 за сутки), 2 тыс. 345 артиллерийских систем (7 за сутки), 471 реактивную систему залпового огня, 243 средства противовоздушной обороны.

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Также ВСУ уничтожили 299 самолетов РФ, 287 вертолетов, 2 тыс. 26 беспилотников оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 873 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 тыс. 212 единиц автомобильной техники и автоцистерн (2 за сутки), а также 226 единиц специальной техники.

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Напомним, в пресс-центре Сил обороны юга Украины сообщили, что в настоящее время в Черном море не зафиксированы российские ракетоносители на боевом дежурстве.

Также сообщалось, что Россия провела провальное испытание ракеты "Сармат" во время визита Джо Байдена в Украину. По словам двух официальных лиц США, испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся 20 февраля.

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