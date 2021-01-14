Сейчас Деда Мороза ищет полиция.

В российском Кирове мужчина в костюме Деда Мороза угнал велосипед из подъезда жилого дома.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Инцидент произошел 1 января. Ранее в соцсети «ВКонтакте» была опубликована запись с камер видеонаблюдения, которая зафиксировала, как неизвестный в образе Деда Мороза заходит в подъезд, а затем выходит из него, но уже с велосипедом.

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«Действительно, зарегистрирована кража, которая произошла 1 января на территории города Кирова. Человек в костюме Деда Мороза украл велосипед, который стоял в подъезде. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению подозреваемого», - рассказал собеседник агентства.

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Автор: УНИАН