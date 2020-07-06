"Ненавижу тебя, тварь!": раскрыта переписка российского историка-расчленителя с жертвой

Переписка полна оскорблений.

В сети появились фрагменты переписки между российским историком Олегом Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.

Читайте такжеТруп спрятал в шкафу: в день расправы "российский Наполеон-убийца" закатил дома вечеринкуФрагменты с сохранением орфографии и пунктуации опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.

Как видно из опубликованных фрагментов, переписка Соколова и Ещенко полна оскорблений со стороны девушки. В частности, она называла историка «тварью», «уродом» и «сволочью», неоднократно писала о ненависти к нему и желала ему «сдохнуть». Несколько цитат:

«Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство, ненавижу», «Я еду другим поездом, чтобы тебя не видеть», «Ненавижу тебя чертов ублюдок и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель. Я ненавижу тебя и твоих тварей, ненавижу, ненавижу тебя», «Своей жене ты всегда сразу отвечал, а при ней со мной не разговариваешь, тварь».

Ранее УНИАН писал, как в сеть слили видео ссоры российского историка с аспиранткой перед жестоким убийством.

63-летнего преподавателя достали из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года. С собой у Соколова был рюкзак, в котором лежали две отрезанные женские руки. Историк признался, что убил свою сожительницу: он четыре раза выстрелил в нее из обреза и расчленил тело. Соколова арестовали и уволили из университета.

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