В Минобороны РФ заявили, что сегодня ночью Россию атаковали 33 беспилотника.

В российском Ижевске ночью произошел крупный пожар. Как пишут росСМИ, на объекте, где был пожар, могли производить беспилотники.

В частности, как сообщает тг-канал Astra, по информации регионального МЧС, горело производственное здание. Площадь пожара составила 3500 кв. метров. При этом в региональном МЧС РФ сообщили, что деятельность предприятия, на котором произошёл пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Причины пожара не указываются.

В то же время, как указівает тг-канал, по адресу, где произошел пожар, находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, ещё в прошлом году отдали под производство беспилотников.

Также в Минобороны РФ заявили, что сегодня ночью Россию атаковали 33 беспилотника.

Утверждается, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей.

Пожары в РФ

В ночь на 9 февраля вкраснодарском крае РФ бушевал мощный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский". Возгоранию предшествовала серия взрывов.

15 февраля в Курской области России вспыхнул мощный пожар на нефтебазе, власти заявили об атаке беспилотника. По данным росСМИ, загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.

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