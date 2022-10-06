Они стоят на границах с Латвией и Эстонией по несколько дней.

Федеральная служба безопасности РФ не выпускает за границу украинцев, имеющих паспорт гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По их данным, на российских границах с Латвией и Эстонией наблюдается накопления украинцев, которые находятся там от двух до шести дней.

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В специальных пунктах фильтрации у граждан Украины проверяют наличие паспорта РФ.

"По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ ему разрешают выехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России", - сообщают в Минреинтеграции.

Тех украинцев, которые прописаны в Крыму, но не имеют российского паспорта, на прохождение границы пропускают. Представители украинских консульских учреждений в Эстонии и Латвии подтверждают, что они могут свободно пересекать КПП.

В министерстве отмечают, что при пересечении границы украинцам помогают волонтеры.

"Тем, кто не хочет или не имеет возможности ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, к российско-казахской границе, откуда также можно добраться до других стран", - говорится в сообщении.

Паспортизация оккупированных территорий Украины

11 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставление гражданства России для украинцев.

В МИД Украины заявили, что паспортизация украинцев не будет иметь никаких правовых последствий для Украины.

Правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не будет признавать такие паспорта.

По данным "Сопротивления", во временно оккупированном Бердянске российские захватчики раздали паспорта граждан РФ 800 людям.

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