Сообщается, что ФСБшник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В России полковник ФСБ Вадим Зимин, который был охранником президента РФ Владимира Путина и носил с собой так называемый "ядерный чемоданчик", попал в больницу с огнестрельными ранениями головы.

Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Также сообщается, что Зимин был найден в своей квартире в Красногорске Московской области в понедельник, 20 июня, рядом с ним лежал травматический пистолет Иж 79-9ТМ. ФСБшника в луже крови обнаружил его брат. В это время гражданская жена раненого отсутствовала.

Известно, что Зимин работал в Кремле не только при Путине, он начинал еще при Борисе Ельцине.

По данным росСМИ, Зимин находился под домашним арестом в связи с расследованием уголовного дела по обвинению в получении взятки после того, как он начал работать в таможенной службе. Ему грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что охрана Путина собирает его экскременты во время зарубежных поездок.

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