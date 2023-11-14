Зато россияне согласились, что Европа для украинцев выглядит значительно перспективнее.

Российский "эксперт" в эфире федерального канала признал, что Россия ничего не может предложить украинцам, кроме нищеты и международной изоляции.

Фрагмент этой программы опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Комментируя то, почему Украина выбрала путь в ЕС, один из спикеров в студии заявил, что мероприятие в глазах любого нормального человека выглядит намного привлекательнее РФ.

"Для украинцев это (вступление в ЕС - УНИАН) перспектива положительная. А какую "морковку", собственно, предлагает Россия? 10-тысячные выплаты людям, проживающим в Херсонской области (на оккупированной ее части - УНИАН)? Перспектива того, что безвиза никогда не будет для них? Что они никуда не поедут, в частности, не увидят своих родственников в Европе, которых там миллионы?", - заявил эксперт.

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Ранее скандальный российский пропагандист Антон Красовский, который ранее призывал казнить украинских детей, отметился новой порцией бредни об Украине и Польше. По его словам, Украины нет, а Варшава - это часть России.

Перед этим российские пропагандисты используют трагедию в Израиле для продуцирования очередных фейков против Украины. Якобы у боевиков ХАМАСа нашли украинское оружие.

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