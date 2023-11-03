По его словам, Украины нет, а Варшава - это часть России.

Скандальный российский пропагандист Антон Красовский, который ранее призывал казнить украинских детей, отличился новой порцией бреда об Украине и Польше.

В эфире одной из пропагандистских программ Красовский поделился безумными размышлениями о "Российской империи", которую сращивает в своем воображении.

"Я считаю, как нормальный русский человек, что никакой Украины нет, что все это - "российская империя". Я и Варшаву считаю российским городом, как Сталин", - сказал Красовский.

Он уточнил, что гордится своей "похожестью на Сталина", но надеется, что "не пострадает" из-за такого сравнения.

Скандал с Красовским

В октябре 2022 года Красовский в одной из программ на канале RT заявил, что нужно топить в реках и сжигать в домах украинских детей, которые не любят Россию. Даже на фоне общего уровня ненависти к Украине в российском телевизоре это заявление оказалось слишком кровожадным. Красовского уволили из RT, а сам он принес публичные извинения, заявив, что "его понесло" в прямом эфире.

В феврале украинский суд заочно присудил Красовского до пяти лет тюрьмы за публичные призывы к свержению власти в Украине и геноциду украинского народа. Правда, в этом приговоре не учтены призывы убивать детей. Вероятно, в отношении них могут вынести отдельный приговор.

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