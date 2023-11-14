По его словам, ВСУ уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что контрнаступление Украины продолжается. Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Об этом Ермак сказал во время выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне, сообщает пресс-служба ОП.

"Несмотря на все Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", - подчеркнул Ермак.

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Левый берег Днепра - что происходит на этом плацдарме

Как сообщал УНИАН, ранее американские аналитики констатировали, что украинские военные продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и 13 ноября продвинулись вперед. ВСУ сейчас сохраняют позиции в крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что необходимо ВСУ для уничтожения российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. В частности, высокоточное оружие.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает наша ударная авиация.

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