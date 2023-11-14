Ермак заявил о прогрессе контрнаступления / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что контрнаступление Украины продолжается. Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Об этом Ермак сказал во время выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне, сообщает пресс-служба ОП.

"Несмотря на все Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", - подчеркнул Ермак.

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Левый берег Днепра - что происходит на этом плацдарме

Как сообщал УНИАН, ранее американские аналитики констатировали, что украинские военные продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области и 13 ноября продвинулись вперед. ВСУ сейчас сохраняют позиции в крынках и незначительно расширили зону своего контроля к югу от населенного пункта.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что необходимо ВСУ для уничтожения российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. В частности, высокоточное оружие.

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает наша ударная авиация.

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