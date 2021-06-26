Трое молодых людей проникли на территорию Свято-Одигитриевского кафедрального собора в Улан-Удэ (столица Республики Бурятия, РФ) минувшей ночью.
Один из нарушителей забрался на крышу и там же сходил в туалет. Его друзья снимали всё это на камеру и выложили видео в соцсети, сообщает Telegram-канал Baza.
Охранник увидел хулиганов и вызвал правоохранителей. Молодых людей задержали.
В результате молодые люди были задержаны. Утром на месте произошедшего работали сотрудники ФСБ и СК РФ.
В правоохранительных органах пока не комментировали ситуацию.
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