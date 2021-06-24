В России в Тульской области задержали бизнесмена, который перевозил тела двоих убитых человек.
Об этом сообщает СУСК России по региону.
Отмечается, что в ночь на 24 июня предприниматель оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой. А когда выяснилось, что оба мертвы, владелец склада попытался избавиться от тел.
Инцидент произошел в деревне Беликово Ленинского района.
По версии следствия, в помещение заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось местным 44-летним жителем в предпринимательских целях как склад, проникли с целью хищения двое мужчин 38 и 60 лет.
Читайте такжеВ России студент жестоко убил школьницу, отказавшую ему в поцелуе (фото)Владелец склада нанес им по голове несколько ударов деревянным бруском.
«После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений. Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС», - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.
Вас также могут заинтересовать новости
- Россиянин битой убил соседку за беспорядок в квартире и вывез тело в карьер
- Вину за расстрел школьников в Казани "свалили" на их родителей
- Житель Сочи расстрелял из ружья госприставов, приехавших сносить его недвижимость
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram