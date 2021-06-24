Задержанный заявил, что он убил двоих воров, забравшихся к нему на склад.

В России в Тульской области задержали бизнесмена, который перевозил тела двоих убитых человек.

Об этом сообщает СУСК России по региону.

Отмечается, что в ночь на 24 июня предприниматель оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой. А когда выяснилось, что оба мертвы, владелец склада попытался избавиться от тел.

Инцидент произошел в деревне Беликово Ленинского района.

По версии следствия, в помещение заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось местным 44-летним жителем в предпринимательских целях как склад, проникли с целью хищения двое мужчин 38 и 60 лет.

Читайте такжеВ России студент жестоко убил школьницу, отказавшую ему в поцелуе (фото)Владелец склада нанес им по голове несколько ударов деревянным бруском.

«После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений. Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС», - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

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Автор: Катерина Шварц