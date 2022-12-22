Руководил действиями российского десантного подразделения в Буче командир 234-го полка подполковник Артем Городилов.

Исполнителями массового убийства мирных жителей в Буче были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова.

Об этом свидетельствуют результаты восьмимесячного расследования, проведенного изданием The New York Times. Хотя российская власть официально отрицает причастность своих солдат к этим военным преступлений, собранные журналистами доказательства свидетельствуют о том, что убийства гражданских были частью намеренных и систематических усилий россиян "пробить" себе путь в Киев.

"Российские солдаты допрашивали и казнили невооруженных мужчин и убивали людей, которые невольно попадались им на пути - будь то дети, которые бежали с семьями, или местные жители, которые надеялись найти продукты, или люди, которые просто пытались вернуться домой на своих велосипедах", - пишет NYT.

Отмечается, что журналисты провели несколько месяцев в Буче после того, как российские войска отступили, опрашивая жителей, собирая огромное количество записей камер наблюдения и получая эксклюзивные записи из правительственных источников. Затем они проанализировали материалы и с точностью до минуты реконструировали убийства людей на улице Яблунской, которую жители сейчас называют "дорогой смерти". Доказательства причастности 234-го полка включали записи телефонных разговоров и расшифрованные позывные, которые использовали командиры на российских радиоканалах.

Хотя в Буче присутствовали разные российские военные подразделения, а количество убитых гражданских превышает 400 человек, именно 234-й десантный полк, базирующийся в российском городе Псков, журналисты называют главным виновником в убийствах на улице Яблунской. Доказательства его участия включают военную технику, униформу, радиовещание и упаковочные письма на ящиках с боеприпасами.

"Жители Бучи рассказывали, что когда российские военные их допрашивали, они часто отбирали телефоны. Подозревая, что военные могли также забрать телефоны жертв, наши журналисты получили от украинских властей базу данных всех звонков и сообщений, которые поступали из Бучанского района в Россию в течение марта. Опрашивая родственников жертв, мы собирали их номера телефонов и проверяли, есть ли они в базе данных. Открылась ужасная картина: солдаты регулярно использовали телефоны жертв, чтобы звонить домой в Россию, часто лишь спустя часы после их убийства", - пишет NYT.

Проанализировав телефонные номера, набранные российскими солдатами, и обнаружив профили в социальных сетях, связанные с членами их семей, СМИ идентифицировали лица двух десятков десантников как членов 234-го полка. "Во многих случаях мы опрашивали их родственников и общались с непосредственно с некоторыми военными, двое из которых подтвердили, что были в 234-й и находились в Буче", - отмечают журналисты.

Также были идентифицированы три десятка жертв российских преступлений, основной причиной смерти которых стали огнестрельные ранения.

"Жертвами были жители Бучи и соседних городов, разных возрастов и профессий. Среди людей, убитых российскими десантниками 5 марта - 52-летняя Тамила Мищенко и ее 14-летняя дочь Анна. Они были среди четырех женщин, которые убегали из Бучи, когда российские военные обстреляли их синий минивэн. Почти все жертвы, которых мы идентифицировали на улице Яблунской, были гражданскими или украинскими военнопленными", - говорится в материале.

В расследовании отмечается, что убийства мирных жителей в Буче не были случайными актами насилия. Жертвы на улице Яблунской не погибли во время перекрестного огня между российскими и украинскими войсками и не были ошибочно застрелены в ходе боевых действий. "Российские войска намеренно убили их, видимо, в рамках систематической зачистки для обеспечения пути к столице. Десятки мирных жителей были расстреляны. В других случаях мужчин, подозреваемых в связях с украинскими военными, задержали и казнили", - пишет NYT.

Руководил действиями российского десантного подразделения в Буче командир 234-го полка подполковник Артем Городилов. Его присутствие в этом городе под Киевом подтверждают записи камер наблюдения, а также двое военных из этого полка, которые были в городе. После отступления российских войск из Киевской области подполковник Городилов в апреле получил звание полковника. Это произошло через несколько дней после того, как появились шокирующие кадры из Бучи.

Перед полномасштабным вторжением 24 февраля Городилов с военными находился в соседней с Киевской областью Беларуси. Также он зафиксирован в Буче, где с двумя другими военными ходил по улицам возле тел убитых украинцев.

Также доказательствами причастности российских десантников 234-го полка к зверствам в Буче стала символика на военной технике, которую они пытались скрыть, оставленная в городе документация и личные записи оккупантов. В частности, на одном из документов указан номер воинской части псковских десантников - в/ч 74268. Также после себя эти российские преступники оставили шевроны своего полка.

Убийства гражданских согласно международному гуманитарному праву считаются военным преступлением и должны преследоваться Международным уголовным судом. А из-за их систематического и массового характера убийства в Буче также могут быть квалифицированы как преступления против человечества. Впрочем отмечается, что РФ не является членом Международного уголовного суда и вряд ли будет сотрудничать в будущих делах, связанных с российскими солдатами.

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