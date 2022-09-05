По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных жителей.

В одном из гаражей в городе Буча Киевской области найдены останки по меньшей мере двух человек, казненных и сожженных оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Во время отработки в гаражном боксе обнаружили останки сожженных людей. Помещение гаража также полностью выгорело. По свидетельствам местных жителей, во время вражеской оккупации российские военные убили здесь нескольких мирных лиц", - сообщает он.

Видео дня

По его словам, на месте преступления правоохранители обнаружили две цепочки, крестик, шестиконечную звезду, заколку для волос и 3 ключа на металлическом держателе. Он попросил тех, кто узнал эти вещи на фото и имеет информацию о погибших, звонить в полицию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупантов. Мужчину связали и убили с чехлом на голове.

Вас также могут заинтересовать новости: