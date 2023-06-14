Главарь ЧВК "Вагнер" заявил, что власти должны найти решение по вопросу предоставления соцгарантий.

Главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин снова заявил, что его наемники не будут подписывать контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Он заявил, что "вагнеровцы" не будут участвовать "в этом преступлении".

"Когда Родина попала в беду, когда была нужна помощь ЧВК "Вагнер" и мы все пришли ее защищать, то президент пообещал нам все социальные гарантии. Я готов обеспечивать бойцов ЧВК "Вагнер", но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому, когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с Министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК "Вагнер" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", - заявил главный "вагнеровец" в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что власти должны найти решение по вопросу предоставления социальных гарантий для российских убийц.

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"Что касается социальных гарантий, я думаю, что Государственная дума и Президент найдут компромиссное решение, при котором и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий. Потому что обычно участник боевых действий получает человек, который уже ушел из зоны СВО, либо ранен, либо получает его семья, потому что он убит. У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с Министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт? Поэтому я думаю, что решение будет найдено, а контракт мы в любом случае заключать не будем", - указал Пригожин.

Также на подчеркнул, что хоть минобороны является важным госорганом, но если его "приватизировала группа частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении".

ЧВК в России должны подписать контакты с миноборооны - что известно

Глава минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, обязавший все российские "добровольческие подразделения" до 1 июля заключить контракты с ведомством, чтобы получить "необходимый правовой статус".

В своб очередь главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать контракт, поскольку приказы Шойгу не распространяются на них. Позже он заявил, что возьмет в свои ряды формирования, которые не хотят подписывать контракт с Минобороны Российской Федерации.

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