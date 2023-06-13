Речь идет не просто о каких-то помехах, а о физическом уничтожении умышленном, уверяет главарь наемников.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает нападки на министра обороны РФ Сергея Шойгу, в том числе, припоминая ему события в Сирии.

Накануне Пригожин обвинил Вооруженные силы РФ в том, что они нарушили договоренности и не оказали помощь ЧВК во время операции по захвату нефтяного месторождения в районе поселка Хишам в феврале 2018 года. Эта операция оказалась для "вагнеровцев" провальной. Главарь ЧВК утверждает, что военное командование РФ завидует наемникам.

"ВС, которые всегда были погружены в цепь бюрократических процедур и потому фактически обездвижены, носили красивые погоны и ордена, а ЧВК "Вагнер" побеждала во всех странах мира. Вот оттуда и берется зависть. Вторая причина - личность министра обороны Сергея Шойгу. Человека, которые не терпит никого, кто что-то делает лучше, чем он. И поэтому все должны ходить и лизать ему пятки. А ЧВК "Вагнера" никогда этого не делала. Это мужчины, которые знают, кто они, и знают себе цену", – заявил Пригожин в комментарии, распространенном его пресс-службой.

Пригожин утверждает, что Шойгу намеревался уничтожить "вагнеровцев" и тогда в Сирии, и теперь в Украине.

"Поэтому первая попытка уничтожить ЧВК "Вагнер" во время событий 8 февраля 2018 года , вторая – когда пытались закрыть без боеприпасов в Бахмуте. Речь идет не просто о каких-то помехах, а о физическом уничтожении умышленном. И тогда, и сейчас. А "берега путать" – это Сергей Кужугетович любит, рассказывать про перепутанные берега. Видимо, у него на родине речки текут, а какой берег левый, какой правый, не все разбираются", – добавил он.

Конфликт Шойгу и Пригожина - последние новости

В противостоянии главаря ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу, продолжающемся долгие месяцы, на этой неделе начался новый виток.

Шойгу захотел подчинить себе наемников и обязал все российские "добровольческие подразделения", которые РФ бросает на войну против Украины, подписать контракты с министерством обороны.

Чеченские добровольцы из отряда "Ахмат" контракт подписали. А Пригожин заявил, что "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями" и отказался от подписания контрактов.

Кроме того,Пригожин заявил, что возьмет в свои ряды формирования, которые не захотят подписывать контракт с МО РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: