Они должны "укрепить патриотизм" и "обеспечить глубокое понимание политики государства".

В Российской Федерации решили вернуться к практике СССР – возобновить на всех предприятиях, в организациях должности политических руководителей (политруков).

Как сообщает "Медуза", соответствующие данные получены в рамках международного журналистского проекта Kremlin Leaks. Уточняется, что это - утечка информации внутренних документов администрации президента РФ.

"О существовании указа Владимира Путина под номером 106 (подписан в феврале 2023 года, имеет гриф "для служебного пользования") стало известно из утечки внутренних документов администрации президента РФ. В соответствии с указом, в федеральных государственных органах официально вводится должность "заместителя руководителя по общественно-политической работе", - говорится в сообщении.

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Согласно расследованию, искать претендентов на должности политруков следует искать внутри этих структур, в первую очередь среди уже работающих замов. Каждую кандидатуру нужно согласовать с администрацией Путина.

О том, что в Кремле появилась идея ввести институт политруков, аналогичный советскому, в апреле 2022-го писал "Коммерсант" со ссылкой на источники в администрации Путина. По их словам, это связано с тем, что "в ряде ведомств были выявлены проблемы с лояльностью к действующему курсу власти". При этом отмечалось, что такие должности могут появиться и в госкомпаниях, — однако в указе Путина речь идет только о государственных органах.

Как выяснили журналисты, на сайте Федерального агентства по природопользованию уже появились соответствующие методические рекомендации "по организации и проведению общественно-политической работы". В них говорится о "сложной геополитической обстановке в мире", каких-то угрозах безопасности и независимости, созданные недружественными странами в отношении Российской Федерации. Также упоминается, так называемая СВО (война против Украины), которая требует от государственных органов власти проведения "системной и эффективной работы" по формированию и поддержанию у госслужащих и работников высоких морально-политических и психологических качеств.

"В рекомендациях значится: у россиян следует формировать чувства ответственности за судьбу Отечества, укреплению патриотизма и российской гражданской идентичности, обеспечению глубокого понимания и поддержки международной и внутренней политики российского государства", - сказано в публикации.

Из документа следует: для того чтобы добиться "укрепления патриотизма", внутри ведомства проведут целый комплекс "воспитательных мероприятий" с работниками (в том числе встречи с ветеранами российско-украинский войны). Эти мероприятия предполагают оперативное информирование работников о военно-политической обстановке в стране и в мире, просветительскую работу по изучению истории России, этапов развития ее международной политики, истории войн и военных конфликтов и пр.

"Все это должно помочь "восполнить пробелы или расширить глубину знаний сотрудников в исторической, военно-исторической, политической областях". Это обязательно "станет ощутимой преградой перед целенаправленно искаженной идейной интервенцией, осуществляемой средствами массовой информации, контролируемыми и финансируемыми недружественными России государствами", — сообщает "Медуза".

Авторам публикации удалось поговорить с сотрудниками сразу нескольких федеральных ведомств. Источники в министерстве сельского хозяйства, министерстве финансов и фельдъегерской службе сообщили, что у них "заместителей руководителя по общественно-политической работе" пока нет. При этом источник, участвующий в правительственных совещаниях, отметил, что в других госорганах такие сотрудники уже начали свою работу — и рассказывают чиновникам, что "нужно говорить" о войне и внутренней политике.

Кто такой политрук

Политический руководитель (политрук) — воинская должность военнослужащих военно-политического состава вооруженных сил в ВС СССР, существовавшая в различные периоды 1919—1942 годов. Такие "специалисты" уполномочены осуществлять политический контроль над действиями командиров подразделений, а также вести работу по политическому воспитанию и поддержанию морально-психологический боеготовности личного состава подразделений, к которым они приданы.

В самостоятельных воинских формированиях — воинских частях и соединениях, в данный период для военно-политического состава существовала должность военный комиссар.

Институт военных комиссаров и политических руководителей в ВС СССР ликвидирован в октябре 1942 года. Вместо них вновь был введен институт замполитов с функциями лишь воспитательной работы, просуществовавший в вооруженных силах вплоть до распада СССР.

В России взялись за оппозиционеров - главные новости

В РФ начали кошмарить семьи оппозиционеров. В частности, писатель Борис Акунин, которого Кремль объявил в розыск, рассказал об аресте пенсионного счета его жены из-за "совместной преступной деятельности".

Кроме того, 16 февраля российские власти сообщили о смерти оппозиционера Алексея Навального, который отбывал "сталинский срок" в колонии Заполярья. После этого власти отказывались выдавать тело Навального, требуя провести тайные похороны.

В конце концов тело отдали родным. Похороны запланированы на 1 марта в Москве. Семья Навального призвала россиян прийти на церемонию.

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