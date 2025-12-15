Похоронят певца на Лычаковском кладбище.

Во Львове в последний путь провожают украинского эстрадного певца и композитора Степана Гигу.

Как передает корреспондент УНИАН, чин похорона проходит в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. После его проведения на площади Рынок состоится общегородское прощание с певцом.

На церемонию прощания с Гигой пришли его родные, друзья, знакомые, сотни львовян и гостей города - поклонников его творчества. Люди собрались в храме и возле здания, чтобы отдать дань уважения артисту.

"Это большая потеря для Украины, украинской культуры, музыки. Я пришла, потому что всегда была его поклонницей. Без песен Гиги в нашей семье не проходил ни один праздник, а его "Яворину" невозможно слушать без слез, особенно сейчас, когда в нашей стране война", - сказала в комментарии УНИАН львовянка Юлия.

Попрощаться с певцом приехал мужчина по имени Петр из поселка Великий Любень, который находится недалеко от Львова.

"Как я мог не приехать? Такого человека не стало... Он своими песнями прославлял Украину на весь мир", - сказал мужчина.

Гроб с телом певца вынесли из Гарнизонного храма под аплодисменты и звуки трембит.

Похоронят Гигу на Лычаковском кладбище.

Как известно, Степан Гига умер 12 декабря в возрасте 66 лет. В ноябре его госпитализировали из-за внезапного резкого ухудшения состояния здоровья. Ему провели срочную операцию. В пресс-службе артиста сообщили, что его "состояние тяжелое, но стабильное", и какое-то время он не будет давать концертов.

Биография Степана Гиги

Украинский певец и автор многих популярных песен в жанре эстрадной и народной музыки родился 16 ноября 1959 года в селе Белки на Закарпатье.

Еще в школе он брал уроки вокала и игры на баяне, но поступление в Ужгородское музучилище далось ему только с четвертой попытки после службы в армии и работы слесарем и водителем. Уже с 7 класса до окончания музучилища он был участником ансамбля "Зеленые Карпаты", впоследствии стал его руководителем, где сформировался как музыкант и научился играть на многих инструментах.

После трех лет обучения в Ужгородском музучилище он поступил в Киевскую консерваторию на вокальный факультет, где стал солистом синтез-группы "Стожары" и оперной студии под руководством Дмитрия Гнатюка. После окончания консерватории получил предложения работы в разных филармониях, но вернулся на Закарпатье, стал солистом областной филармонии и создал джаз-рок группу "Бескид". В 1991 году, после роспуска группы, он начал писать собственные песни и создал студию звукозаписи "GIGARecords".

В 1998 году Гига становится заслуженным артистом Украины, а в 2002-м получил звание народного артиста Украины.

Наиболее известные хиты Степана Гиги - "Этот сон", "Золото Карпат", "Яворина" - вышли еще в 90-х и в начале 2000-х. Однако с началом полномасштабного вторжения РФ певец переживал новую волну популярности. Благодаря соцсетям давние хиты Гиги стали вирусными, его концерты начала массово посещать молодежь.

