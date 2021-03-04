На фоне отправки Навального за решетку российские политики и интеллигенция размышляют над тем, чтобы снова, как во времена СССР, лишать диссидентов гражданства.

Что делать с тем, кто отказывается молчать и кто даже в суде критикует власть России? Что делать с тем, кто использует каждый день суда над ним, чтобы делать политические обращения к народу?

Заключение Алексея Навального в колонии - это очередная попытка российского правительства обуздать его политическую энергию и заставить его замолчать. Об этом пишет Die Welt. Все предыдущие попытки провалились. Среди них издание называет ряд судебных процессов по обвинениям в хищении денег и коррупции, которые тянулись с 2013 года. Кроме того, российские власти неоднократно пытались отстранить Навального от выборов. Президент Владимир Путин игнорировал имя "блогера" и избегал разговоров о нем. Затем оппозиционеру пытались закрыть рот при помощи химического оружия " Новичок".

Читайте такжеКремль пугает США и ЕС ответными санкциями и сетует на "плачевность" отношенийНо оппозиционер смог пережить каждую из этих попыток и вернуться на большую сцену. Каждый раз он становился все более известным, чем раньше. Теперь Москва бросила его в колонию, где о нем все должны забыть. Но что будет, когда Навальный отбудет свои почти три года тюрьмы и выйдет на свободу? Он так и останется главной темой разговоров в России? Об этом уже сейчас беспокоятся приближенные к Кремлю политики и представители российской интеллигенции.

В феврале режиссер и друг Путина Никита Михалков выдвинул предложение лишать россиян гражданства, если они призывали другие страны ввести санкции против РФ. Не исключено, что режим прислушается к этому совету. В 2007 году Михалков в письме попросил Путина нарушить конституцию России и баллотироваться на третий срок. Собственно, Путин выполнил его просьбу, хоть и с четырехлетним опозданием.

"Конституция России не предусматривает возможности лишать людей гражданства. В 1993 году юристы из команды президента Бориса Ельцина вообще вписали в конституцию запрет таких действий. Статья 6, пункт 3 запрещает любое вмешательство в право гражданина иметь гражданство и добровольного его менять. Тогда Ельцин покончил с пресловутой практикой СССР", - говорится в статье.

Компартия выбросила за границу целое поколение диссидентов и интеллигенции. Такая судьба постигла писателя Александра Солженицына, поэта Иосифа Бродского, виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, режиссера Юрия Любимова. Теперь, размышляя над возвращением ликвидации гражданства, Михалков припомнил депортации из социалистической России в 1922 году. Тогда через порты Петрограда, Одессы и Севастополя из страны выслали более 200 писателей, врачей, политиков и философов. Лев Троцкий объяснял, что этих людей лишили гражданства, потому что "расстрелять их не было причины, а терпеть было невозможно".

"Советский Союз пытался сделать так, чтобы лишенных гражданства забыли, будто они мертвы", - говорится в статье.

Читайте такжеEUObserver: ЕС пора определиться, как обращаться с тиранами вроде ПутинаЖдет ли такая же участь Алексея Навального теперь? Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал неоднозначный ответ на этот вопрос. Он сказал, что эта тема достаточно актуальна, потому что "везде происходит злоупотребление различными ограничениями". Конечно же, Песков намекал на западные санкции. Его слова дали толчок обсуждению возрождения советской практики на высоком уровне. Тем более, что не так давно ЕС ввел новые санкции против четырех российских чиновников, причастных к преследованию Навального. США тоже присоединились к санкциям.

Ранее же зампред Госдумы Петр Толстой называл призывы к введению санкций против России "предательством родины в гибридной войне, которая продолжается сегодня". Die Welt пишет, что представители правительства пока не говорят о том, чтобы лишать россиян гражданства. В конце концов, Навального лишь недавно приговорили к 2,8 годам колонии. Но если потребуется, "все может произойти очень быстро".

Дело против Навального: детали

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

22 февраля главы МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

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Перевод: Лесь Дымань