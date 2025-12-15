Приобрести топливо можно только по талонам.

Бензин и дизельное топливо снова стали дефицитом на заправках временно оккупированного Россией Крымского полуострова. Местные "власти" связывают проблему с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом сообщает руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

Несмотря на введение местными "властями" в октябре лимитов на продажу бензина, на крымских АЗС снова начались перебои с топливом.

Так, оккупационное крымское издание ForPost пишет, что в Симферополе бензин А-95 исчез из свободной продажи еще неделю назад. Приобрести его сейчас можно только по талонам и топливным картам.

Оккупационные власти полуострова поспешили выступить с заявлением, что перебои носят временный характер и ситуация в ближайшее время стабилизируется.

В проблемах с топливом в "Министерстве топлива и энергетики Крыма" обвинили погоду. Именно неблагоприятные погодные условия якобы вызвали перебои в работе Керченской паромной переправы, что повлекло дальнейшие задержки и сокращение объемов поставок горюче-смазочных материалов на АЗС.

Серьезные проблемы с бензином в Крыму, как и в ряде других регионов РФ, начались в конце лета этого года. Причиной стали "санкции", введенные украинскими Силами обороны против нефтеперерабатывающих заводов страны-бензоколонки.

В конце октября бензиновый кризис в России усилился. На многих заправках можно было приобрести не более 20 литров бензина АИ-92 "в одни руки". В общем проблемы с топливом зафиксировали по меньшей мере в 57 регионах РФ.

