В последнее время было немало скандалов вокруг конкурса.

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" рассекретили, сколько стран окончательно будут участвовать в шоу в 2026 году.

Напомним, ранее сразу несколько стран, а именно Нидерланды, Испания, Ирландия, Словения и Исландия объявили об окончательном отказе от выступлений из-за присутствия на конкурсе представителя Израиля. Таким образом в следующем году в "Евровидении" примет участиеменьшее количество стран.

"35 стран примут участие в "Евровидении-2026". Среди них - страны, которые возвращаются на конкурс: Болгария, Румыния и Молдова", - говорится на официальной странице конкурса "Евровидение в Украине" в сети Facebook.

Также отмечается, что полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая (жеребьевка полуфиналов состоится 12 января), а гранд-финал - 16 мая.

"На сцену первого и второго полуфиналов выйдут по 15 стран, а в финале к 20 участникам присоединятся автоматические финалисты - Австрия, Франция, Италия, Германия и Великобритания", - подчеркнули организаторы.

Напомним, "Евровидение-2026" состоится в Австрии, в городе Вена. Кто станет представителем Украины - пока неизвестно. Однако 3 декабря "Суспільне" объявило перечень 9-ти финалистов Нацотбора, а 10-го участника будут выбирать благодаря онлайн-голосованию. Финал состоится в феврале 2026 года.

