Источник рассказал, что между регулярной армией в "Вагнере" россияне выбирают второе.

Планы Генштаба РФ набрать 400 тыс добровольцев-контрактников скорее сказочные, чем реальные. Россияне охотнее подпишут контракт с" Вагнером", чем с регулярной армией.

Об этом заявил источник инсайдерского проекта "ВЧК-ОГПУ". Помехой планам Генштаба по набору контрактников становится ЧВК "Вагнер".

"Например, из Курской области определено набрать 3653 человека. Проблема в том, что заключение контракта является менее популярным среди населения, чем вступление в ЧВК "Вагнер". Обусловлено это тем, что зарплата военнослужащего по контракту – около 40 тысяч рублей, а Вагнер – 250 тысяч рублей. Даже у мобилизованных официальная зарплата составляет 195 тысяч, а то, что многие эти деньги не видят это уже другой вопрос. Я не знаю откуда взялась цифра в 400 тысяч, но набрать такое количество самоубийц, готовых рисковать жизнью за 40 тысяч рублей невозможно", - отметил источник.

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При этом источник отметил, что Генштаб пытается компенсировать кадровые потери попытками набрать заключенных, поскольку Пригожину эту опцию закрыли. Но и там желающих почти не осталось, добавил инсайдер.

РФ ищет конрактников: что известно

СМИ сообщили, что командование РФ планирует набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Российское Минобороны уже отправило в регионы разнарядки, в которых говорится, со сколькими людьми нужно подписать контракты.

Журналисты отметили, что главную часть работы будут выполнять сотрудники военкоматов, однако ответственность за выполнение плана окажется на плечах губернаторов.

13 марта стало известно, что в Госдуму России внесли законопроект о повышении призывного возраста в стране. Ранее - 21 сентября 2022 года, российский президент Владимир Путин объявил в РФ "частичную мобилизацию".

Украинская сторона сообщала, что РФ бросает на войну срочников, а также проводит скрытую мобилизацию.

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