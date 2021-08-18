Мужчина поджидал женщин у подъездов, заходил с ними в дом и душил их пакетом.

Полиция в Москве задержала предполагаемого серийного душителя.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По данным нескольких жителей Лосиноостровского района, мужчина поджидал женщин у подъездов, заходил с ними в дом и душил их пакетом. Правоохранительные органы установили причастность мужчины к одному эпизоду покушения на изнасилование. При этом известно, что московский душитель использовал в качестве оружия веревку.

По предварительным данным, за своими жертвами он "охотился" в состоянии алкогольного опьянения.

В июне полиция уже сообщала о задержании подозреваемого в нападении на женщин у парка "Лосиный остров". Его поймали после обращения в полицию женщины, которая рассказала о том, что ее пытались изнасиловать.

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Автор: Денис Прядко