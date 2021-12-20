Мужчина поскандалил с заведующим отделением, потому что ему не понравился порядок сдачи медицинских анализов.

В России 12-летний мальчик напал с ножом на врача. Ребенок трижды ударил мужчину, пострадавшего госпитализировали. Мальчик нанес врачу серьезные травмы по просьбе своего отца.

Инцидент произошел 18 декабря в Ижевске, об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике.

По данным следствия, мужчина обратился на прием в инфекционное отделение Ижевской городской больницы в связи с повышенной температурой у его 12-летнего сына. После приема он устроил скандал с заведующим отделением. Мужчину не устроил порядок сдачи медицинских анализов.

Читайте также"Забивает палками": в РФ мужчина "дрессировал" дельфинов жестоким избиением (видео)После этого он дал своему сыну "задание". Мальчик, по просьбе своего отца, взял нож и отправился к заведующему. Ребенок нанес пострадавшему три ножевых ранения в спину и живот.

Мальчика остановил медицинский персонал больницы, где и случился сам инцидент. Врача, которого он трижды ударил ножом, госпитализировали. Ребенку назначили судебно-медицинскую экспертизу, решается вопрос об аресте его отца.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России школьницы до смерти избили пенсионера. Они три часа издевались над мужчиной, а прибывшим полицейским угрожали, что взорвут дом.

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Автор: Виолетта Орлова