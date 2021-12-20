Силовики устанавливают, кто смастерил и установил устройство.

В Москве из подъезда многоэтажки сотрудники ФСБ изъяли очень странное устройство, которое напугало местных жильцов.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"Непонятную поделку, прикрепленную к батарее, заметил один из жильцов дома на Изумрудной улице. "Бомба" состояла из двух частей – небольшой колбы и радиоуправляемого блока с шестью магнитами на нём. Колба и блок были связаны почти полуметровыми проводами, которые пустили сверху батареи. Испуганный мужчина тут же вызвал полицию, а те – взрывотехников", – говорится в сообщении.

Специалисты определили, что внутри колбы находятся гранулы белого и серого вещества, а в крышке запрессован электровоспламенитель.

Читайте также"Вселила джиннов": в России задержали "охотника" за гадалками после зверского убийства (видео)Отмечается, что взрывотехники провели огневую пробу вещества, которая дала положительный результат.

"Что это за устройство – неизвестно. Его передали сотрудникам ФСБ. Теперь там будут выяснять, кто и зачем пересмотрел слишком много серий программы "Очумелые ручки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как России слышащий голоса "маг" взорвал самодельную бомбу в парке.

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Автор: Катерина Шварц