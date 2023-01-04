Женщина заявила, что попросила мужа "отомстить" за уничтожение базы РФ в Макеевке.

Жена командующего второй гвардейской армией РФ Андрея Колотовкина Екатерина отметилась пропагандистским бредом относительно войны в Украине, вспоминая о ликвидированных в Макеевке мобиков.

Во время выступления в Самаре в память об уничтоженных оккупантах жена российского генерала заявила, что "русские не хотели войны", но Запад их якобы вынудил.

"Нам не оставили выбора. Ни мы, ни наши мужчины не хотели войны. Но весь Запад объединился против нас. Объединился, чтобы нас уничтожить, нас и наших детей. Но наши мужья и сыновья не допустят этого", - заявила жена российского генерала.

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Она добавила, что говорила с мужем и "впервые" попросила его "отомстить за слезы матерей, вдов и сирот". В итоге жена генерала заявила родственникам "пушечного мяса", уничтоженного в украинской Макеевке, что "победа будет за нами".

Разгром базы РФ в Макеевке

Новый год российские мобики встретить громко. В первые минуты 2023 года в их базу в оккупированной Макеевке прилетели "подарки" от ВСУ. Как выяснилось потом, украинские воины нанесли мощный удар с HIMARS по оккупантам, которые находились в здании училища.

Ликвидированы сотни рашистов. В Минобороны РФ заявляют лишь о 63 своих военных. Вчера количество официально подтвержденных "двухсотых" выросло до 89.

3 января в Самаре, Сызрани, Тольятти и других российских городах состоялись траурные митинги по погибшим россиянам, которые отправились убивать украинцев и были ликвидированы на базе в профтехучилище Макеевки.

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