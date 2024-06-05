"Под прицелом" хакеров - российские государственные учреждения и крупные компании.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны проводит масштабную DDoS-атаку на государственные учреждения и крупные компании государства-агрессора России.

Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбе. "ГУР проводит масштабную DDoS-атаку на госучреждения и крупные компании РФ", - заявил собеседник агентства.

Других деталей источники не раскрыли.

Видео дня

DDoS-атаки на российские объекты

В марте специалисты ГУР и активисты группы BO Team совершили ряд кибератак по объектам РФ. Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины. Только в течение недели с 11 по 18 марта: атакованы ресурсы ПАО "Ростелеком" - выведено из строя коммуникационное оборудование Забайкальского и Красноярского края РФ; получен доступ к системе электронного документооборота "Правительства Белгородской области", осуществлены фейковые рассылки 12 тыс. местных чиновников; атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО "Белзнак"; атакованы и уничтожены информационные ресурсы "Муниципального бюджетного учреждения Старооскольского городского многоотраслевого производственного объединения коммунального хозяйства"; атакована и уничтожена инфраструктура ЗАО "Томмолоко"; захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера "1Gb.ru" и десятков тысяч веб-сайтов, которые он обслуживал; выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в "Центре управления городским автоэлектротранспортом" в Новосибирске.

В украинской разведке подчеркнули, что нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов.

Также, в результате операции ГУР была осуществлена кибератака на интернет-провайдеров и поставщиков услуг по коммуникации в Белгородской области РФ. По результатам атаки заблокирована работа интернет-сетей, которые являются поставщиками услуг для местных государственных и военных учреждений.

Кроме того, были выведены из строя основной интернет провайдер "Лучше.Нет"; веб-сайты местной власти и правительства Белгорода, Регионального портала государственных и муниципальных услуг, Газпрома Межрегионгаз Белгород, Министерства финансов и бюджетной политики.

Вас также могут заинтересовать новости: