При этом Федеральные каналы РФ в итоговых выпусках новостей не сказали ни слова о концерте на Красной площади.

Журналисты побывали в Москве на концерте на Красной площади, приуроченном к годовщине отторжения украинских территорий, записавшись по объявлению в зрительскую массовку.

Массовка собралась за два часа до начала концерта, чтобы разделиться на группы и сделать фотографии "для отчёта". Как заранее предупредила одна из активисток "Волонтерской роты", далее нужно будет "отчитаться" еще минимум два раза, пишет "Можем объяснить".

"Ребята, только пожалуйста не расходитесь и не теряйтесь. Это важно. Если всё получится, потом все время нам будут давать возможность приглашать вас на концерты", - тревожилась девушка. Однако из 200 участников на встречу явились только 50, и те вскоре разбрелись - волонтеры тщетно пытались найти их в толпе.

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На месте выяснилось, что рядовых зрителей, которым придется провести минимум четыре часа на жаре (в Москве аномально тепло для конца сентября), заставляли страдать от давки и жажды, запретив при этом взять воду и еду из дома. Люди тянули руки, чтобы получить воду. Её кидали в толпу, но она не долетала.

"Меня пустили к сцене. Я стала требовать воду, мне отказали, - рассказала одна из участниц массовки. - Сказали ждать следующего приноса. Один добрый охранник достал для меня одну бутылку из резервного запаса".

Оплату за участие никто из массовки не ждал (хотя накануне в некоторых чатах обещали платить по 600 рублей. Выступления Путина также не ждали: "на предыдущем концерте его обещали, но он так и не приехал". Большинство опрошенных "МО" добровольцев сообщили, что приехали ради выступления Z-певца Шамана.

Покинуть концерт было сложно. Участники рассказали, что пытались выйти, но везде ограждения. Они были в шоке от того, что придется тут проторчать еще несколько часов. Член "Молодой гвардии" пожаловался, что уже сдал отчет о прибытии массовки, но ему все равно велели остаться.

При этом Федеральные каналы РФ в итоговых выпусках новостей не сказали ни слова о концерте на Красной площади. В итоговых выпусках новостей на "Первом канале", "России 1" и НТВ не было упоминаний о концерте к годовщине аннексии четырех регионов Украины.

Вместо концерта телеканалы рассказывали о встрече в Кремле Владимира Путина с тремя участниками боевых действий в Украине, о беседе президента с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим начальником штаба "ЧВК Вагнера" Андреем Трошевым (позывной Седой), а также о выступлении главы государства на открытии конференции "Россия – Латинская Америка". Кроме того, зрители федеральных каналов узнали о встрече министров обороны стран СНГ в Туле, выборах в Словакии, жизни панд в зоопарках США и некоторые другие темы.

Праздник в РФ в честь в честь аннексии украинских территорий

Сегодня на Красной площади провели митинг-концерт, приуроченный к годовщине российской аннексии украинских территорий.

В Кремле заявили, что Путин не собирается его посещать. "Нет, в планах президента этого нет", - сказал пресс-секратарь Дмитрий Песков.

Тем временем в сети публикую фото и видео подготовки к концерту под лозунгом "Одна страна, одна семья, одна Россия". На них можно увидеть толпы россиян с флагами страны-агрессора. На площади установлены металлодетекторы, территория огорожена заборами. Также на месте много сотрудников Росгвардии.

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