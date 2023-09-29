Путин впервые не будет выступать.

Сегодня на Красной площади проведут митинг-концерт, приуроченный к годовщине российской аннексии украинских территорий.

В Кремле заявили, что Путин не собирается его посещать, сообщают пропагандисты из "РИА Новости". "Нет, в планах президента этого нет", - сказал пресс-секратарь Дмитрий Песков.

Тем временем в сети публикую фото и видео подготовки к концерту под лозунгом "Одна страна, одна семья, одна Россия". На них можно увидеть толпы россиян с флагами страны-агрессора. На площади установлены металлодетекторы, территория огорожена заборами. Также на месте много сотрудников Росгвардии.

Попытка аннексии украинских территорий: что известно

Напомним, прошлой осенью Москва провела на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей псевдореферендумы о выходе из состава Украины и присоединении к России.

Уже 30 сентября Путин объявил, что их "присоединяют" к России, а местные жители "становятся российскими гражданами навсегда".

С начала полномасштабного вторжения РФ российские власти провели уже три подобных концерта в поддержку войны. Первый состоялся 18 марта в "Лужниках", второй - 30 сентября прошлого года на Красной площади и третий - 22 февраля этого года. Российский диктатор выступал на всех этих концертах.

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