Бывший "регионал" поругался с депутатом Госдумы из-за Украины.

В эфире ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева произошел спор между беглым экс-нардепом-"регионалом" Игорем Марковым и депутатом Госдумы Константином Затулиным. Они пытались найти виновного в том, что Россия "потеряла Украину".

Фрагмент телеэфира опубликовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский. Гости студии обсуждали вероятность российской агрессии против Украины. Марков, в частности, заявил, что "нам надо оказаться в Киеве". После этого Затулин устроил перепалку с ним.

"Марков кричит, что надо брать Киев. Затулин предлагает ему самостоятельно принять в этом участие, на что Марков возмущённо вопит "Меня же там убьют!". И кульминация. Марков, который в бытность депутатом входил во фракцию Партии регионов, обвиняет Затулина в том, что он… создал Партию регионов. Давно так не ржал", - описывает происходящее Казанский.

Детали смотрите на видео:

Отметим, ранее пропагандист Соловьев предложил наказать украинского артиста Андрея Данилко за песню "Батько наш Бандера" и получил жесткий ответ.

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