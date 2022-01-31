В случае агрессии РФ СНБО срочно соберется на заседание.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, как будет действовать руководство Украины в случае эскалации со стороны России.

Об этом он заявил в эфире программы"Свобода слова" на телеканале ICTV.

"На такой случай в Украине есть четко прописанная процедура", - сказал он, говоря об эскалации со стороны РФ.

Так, в случае агрессии СНБО срочно соберется на заседание и предложит президенту подписать соответствующий указ, который в течение 48 часов должна утвердить Верховная Рада.

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"Сразу военные начинают действовать так, как они считают необходимым. И это именно военное дело. В случае необходимости будут приобщены все... Потому что мы в прошлом году приняли на заседании СНБО план обороны нашей страны. В этом плане прописаны все действия: кто и как должен действовать, кто и чем должен заниматься. Более того, с 1 января вступил в силу закон об основах нацсопротивления", - рассказал он.

Данилов напомнил, что по закону о нацсопротивлении украинское войско дополнительно получило еще 11 тысяч военных, из которых тысяча - Силы спецопераций.

"Это офицеры, это кадровый состав, который постоянно находится на службе и постоянно выполняет свой долг. Их задача сейчас сформировать батальоны теробороны... Руководство уже сформировано на 70-80-90%", - проинформировал секретарь СНБО.

Он призвал всех зрителей сохранять максимальное спокойствие, потому что "паника - это сестра поражения".

"Нам не надо паниковать, нам надо спокойно жить и выполнять свои задачи", - подытожил Данилов.

Как сообщалось, Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. Украина и ряд стран Запада заговорили о том, что РФ может пойти на вторжение.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных, с учетом морского и авиационного потенциала. По словам министра,"по состоянию на сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера (со стороны РФ – УНИАН), которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года, перед Пасхой".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в конце января этого года утверждал, что полномасштабное наступление России на Украину физически невозможно.

На фоне сообщений о возможном вторжении РФ состоялись переговоры советников лидеров "нормандской четверки". Также ситуации в Украине посвятят заседание Совбеза ООН.

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