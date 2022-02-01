Российский пропагандист призвал "гнать" Сердючку из России.

Украинский шоумен и певец Андрей Данилко (псевдоним "Верка Сердючка") ответил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, предложившему наказать его за исполнение песни "Батько наш Бандера".

Ответ он опубликовал в своём Instagram.

Соловьев в эфире своего шоу на YouTube раскритиковал Данилко и заявил, что его нужно "гнать из России".

Также он предложил "взять на карандаш" всех российских артистов, которые его поддержали.

Читайте также"Нам лили воду": экс-участницу "Холостяка" Юлю "Зайку" обвинили в мошенничестве"Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку этому подонку даст. И не надо говорить - ой, да он хороший парень", - сказал Соловьев.

Сам Данилко опубликовал в Instagram скриншот заявления Соловьева. Рядом он разместил фотографию упаковки таблеток от шизофрении.

"Владимир Адольфович, срочно в аптеку!" - подписал он фото.

Напомним, что песню "Батько наш Бандера" Данилко исполнил на сцене "Дизель шоу". Позже он рассказал, что не вкладывал в ее исполнение политический или военный подтекст.

Песня "Батько наш Бандера"

"Батько наш Бандера" стала хитом в TikTok осенью 2021 года – после того, как компания подростков из Львова перепела песню, а их видео попало в эфир российских пропагандистов.

Тогда подконтрольные Кремлю СМИ заявляли, что школьники таким образом "затравили" учительницу, в то же время сами же герои съемок это опровергли, добавив, что именно педагог их и вдохновила.

Впоследствии пользователи начали массово записывать короткие ролики в TikTok с песней о Степане Бандере, к акции присоединились даже политики, благодаря чему "Батько наш Бандера" появилась в рейтинге наиболее популярных запросов в YouTube. Ею в сети интересовались и россияне.