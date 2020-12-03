В России двое неизвестных в костюмах и масках биологической защиты под видом борцов с коронавирусом «обчистили» ломбард в Краснодарском крае.
Читайте такжеРоссийская семья нашла клад и побоялась оставить его себеКак пишет kazanfirst, преступники зашли в помещение, выволокли из-за прилавка сотрудницу, брызнули ей в лицо слезоточивым газом и принялись выносить витрины с ювелирными изделиями.
При этом перед входом в ломбард разбойники установили портативную колонку, из которой на полную мощность играл гимн России. Все происходящее засняла камера видеонаблюдения.
На данный момент официальной информации о произошедшем нет, сумма нанесенного ущерба также неизвестна.
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