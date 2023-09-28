Отмечается, что 30 сентября в России будут отмечать "День воссоединения"

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об установлении Дня воссоединения так называемых террористических "ЛДНР", а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Циничный праздник назначен на 30 сентября.

Отмечается, что дату приурочили к подписанию так называемых "договоров о включении новых территорий в состав РФ", которое состоялось 30 сентября 2022 во время встречи Путина и представителями оккупационных властей.

Напомним, что российские власти провели фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

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День воссоединения с Россией - последние новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 12 сентября внес в Государтвенную думу РФ предложение о дополнении к закону "О днях воинской славы и памятных датах России". В документе говорилось о необходимости установить 30 сентября День воссоединения так называемых террористических "ЛДНР", а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

25 сентября Совет Федерации РФ одобрил предложение Путина. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что празднование будет обязательным, но не смог уточнить, будет ли на нем присутствовать президент РФ.

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