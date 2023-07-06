Самопровозглашенный президент Беларуси уточнил, что он не видит для себя рисков предоставить "вагнеровцам" убежище.

Беларуский узурпатор Александр Лукашенко рассказал о своих планах в отношении наемников ЧВК "Вагнер", а также раскрыл место нахождения Евгения Пригожина.

Для беларуских СМИ Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" находится в России. По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях, куда их направили на восстановление.

"Меня совершенно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован. Что касается Евгения Пригожина, он находится в Санкт-Петербурге. Где он сегодня утром? Может, в Москву поехал...", - сказал Лукашенко.

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Самопровозглашенный президент Беларуси уточнил, что он не видит для себя рисков предоставить "вагнеровцам" убежище.

"Это не тот случай, которым меня пытаются напрячь", - добавил Лукашенко.

Перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь

24 июня вечером Пригожин остановил свой "марш справедливости" после переговоров с Лукашенко. По озвученным договоренностям, "вагнеровцы" и их главарь Пригожин должны были переехать в Беларусь, но украинская разведка подтвердила пребывание "повара Путина" в Питере.

Лукашенко ранее признался, что обсуждал с рашистами ликвидацию Пригожина во время мятежа.

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