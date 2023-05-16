По его словам, власть бездействует пытается обустроиться в этих условиях.

Экс-министр экономики России, доктор экономических наук Андрей Нечаев отметился комментарием о кризисную ситуацию в РФ после введения санкций. По его убеждению, сейчас РФ "в ж*пе".

Об этом россиянин сказал на финансовом форуме в Екатеринбурге, сообщает The Insider.

"Не то плохо, что мы в ж*пи, а что мы решили в ней обустраиваться", - заявил Нечаев, говоря о бездействии властей по предотвращению кризиса.

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Публика отреагировала смешками и несколькими аплодисментами. Нечаев продолжил, что Макдональдс, ушедший из России, можно заменить блинами, а высокотехнологичную продукцию - нет. По его словам, россиян ждет финансовый кризис.

"Резервов для финансирования дефицита хватит на год, однако потом придется прибегать к займам. Также страна столкнулась с массовой эмиграцией, оттоком капитала за границу и падением нефтегазовых доходов", – подчеркнул экономист.

Андрей Нечаев - первый министр экономики России. Он занимал должность с февраля 1992-го по март 1993 года.

Экономика РФ умирает

Экономика РФ больше не способна сдерживать эффект санкций. В новом исследовании KSE Institute аналитики констатировали, что за год войны с Украиной резервы РФ - фактически кончились - против страны принято такое беспрецедентное количество санкций, что любой новый "удар" может окончательно сломить этот "карточный домик".

В будущем экспорт РФ может сократиться еще на 70 млрд долларов, что приведет к росту дефицита бюджета до 8-9% ВВП.

Сейчас в поддержку своей военной машины и экономики у Путина осталось денег до лета, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Запад вполне способен заставить диктатор закончить войну в Украине новыми санкциями.

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