Отмечается, что количество населения на временно оккупированных территориях существенно уменьшилось.

Российские захватчики продолжают проводить паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас паспорта РФ получили более 35-40% жителей.

"В целом по нашим подсчетам на временно оккупированных территориях российские паспорта получили более 35-40% местных жителей по сравнению с теми, кто там живет. То есть количество населения на временно оккупированных территориях уменьшилось. Поэтому у россиян нет даже половины паспортизированного населения на ТОТ", – пояснил в эфире "Эспрессо" директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

По его словам, увеличить показатели паспортизации на оккупированных территориях россияне пытаются всеми способами. В частности, захватчики запретят въезд всем людям, которые отказываются получать российские паспорта, говорит Лисянский.

Видео дня

"Таким образом они уменьшают сравнительное количество паспортизированных людей. Россияне делают все, чтобы рассказывать всему миру, что на ТОТ территориях Украины большинство населения имеет российский паспорт", – констатировал правозащитник.

Что происходит на оккупированных территориях: последние новости

На оккупированном юге россияне проводят поиск партизан, скрытую мобилизацию и готовятся к проведению "выборов". На въезде и выезде с Херсонщины в направлении Крыма оккупанты отлавливают мужчин, которых бросают в бой.

В то же время на оккупированной части Донетчины российские захватчики обещают выдавать пенсионерам гуманитарную помощь, если те возьмут партийный билет путинской "Единой России". В Центре национального сопротивления объяснили, что, по логике оккупантов, будущие "члены партии" должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках во время "выборов" президента РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: