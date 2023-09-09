К угрозам забрать детей у родителей и депортировать в РФ оккупанты прибегают из-за осознания нелояльности населения к ним на захваченных территориях Украины.

Российские оккупанты на захваченных территориях все чаще шантажируют украинских родителей тем, что заберут у них детей, депортируют в Россию и отдадут на усыновление. Россияне требуют от людей выполнять их указания, в том числе получать российские паспорта и голосовать на так называемых "выборах", пишет Голос Америки.

"Уже появились открытые угрозы, шантаж детьми, когда представители оккупационной власти ходят по квартирам и домам на Херсонщине, и говорят, что если вы не возьмете паспорта и не проголосуете, мы у вас заберем детей и отправим их в Россию на усыновление", - рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По словам эксперта, к таким угрозам оккупанты прибегают из-за осознания нелояльности населения к ним. Захватчики считают, что лишь жесткими угрозами об изъятии детей из семей они смогут добиться повиновения от украинцев на захваченных территориях.

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Отмечается, что подобные запугивания россиян звучат и в других оккупированных частях Украины, о чем сообщал и украинский Генштаб, и международные эксперты, работающие в Украине.

Из похищенных детей воспитывают лояльных "русских"

В частности, бывший наблюдатель ОБСЕ в Донецкой области, чешский криминолог Петр Пойман в комментарии "Голосу Америки" сообщил, что украинских детей на оккупированных территориях пытаются воспитать как лояльных российских граждан, готовых погибнуть за российские цели в войне против Украины.

"Перед началом широкомасштабной агрессии до февраля 2022 года я был длительное время в мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке, и там мы могли вблизи наблюдать "Молодую гвардию" и "Юнармию". Туда приезжали молодые люди и из России, но большинство составляли местные молодые люди", - говорит Пойман.

По его словам, молодежь на захваченных территориях становится легкой добычей российских пропагандистов, которые предлагают им приобщаться к российским молодежным организациям, а затем попадают на фронт.

"Их просто использовали и очень быстро. Думаю, что многих из них уже нет среди живых, потому что они погибли среди первых с началом российской широкомасштабной агрессии. Целью этих организаций было воспитание послушания, нормализация насилия и подготовка к вступлению в российскую армию, или для службы в местных силовых структурах", - говорит Пойман.

Эксперт также отмечает, что российские оккупанты уделяют особое внимание идеологическому воспитанию детей. Угрозы отобрать детей и депортировать их в Россию, если родители не будут выполнять требования захватчиков, звучали также и на Харьковщине.

После освобождения украинских территорий на Киевщине, Харьковщине, Херсонщине Пойман побывал в этих районах и узнал от местных жителей, что их заставляли отдавать своих детей в организованные россиянами школы. И также угрожали отобрать детей в случае отказа.

"Когда мы побывали на освобожденных территориях в Харьковской области в октябре-ноябре прошлого года, мы посетили разные села. В селе Варваровка, что недалеко от российской границы, и которое находилось под оккупацией почти полгода, нам рассказали, что оккупационные власти привезли свои учебники и даже некоторых своих учителей, чтобы заставить местную школу работать по российской программе. Российская администрация сказала местным людям, что они должны отправить детей в школу, а если кто-то не послушает, то их детей отправят в Россию и там они получат новых родителей", - говорит Пойман.

С другой стороны, отмечает чешский эксперт, российские власти в Харьковской области не сумели организовать учебный процесс во всех оккупированных населенных пунктах. В частности, в поселке Боровая, недалеко от Изюма, украинские учителя отказались работать по российской программе, поэтому оккупанты эту школу просто закрыли. В течение нескольких месяцев оккупации школа не работала, добавляет Пойман.

Россия похищает детей - новости

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области российские оккупанты угрожают отобрать детей у родителей из-за несогласия с обучением по программе Российской Федерации.

В целом, Украине удалось установить имена почти 20 тысяч детей, которых похитили россияне, но реальное количество депортированных детей может быть в 10 раз больше.

1 сентября стало известно, что в Украину вернулись еще 11 детей, которые были депортированы российскими оккупантами. Самому маленькому ребенку - два года, а самому старшему - 16. А 8 сентября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина смогла вернуть домой еще девятерых детей. Среди тех, кого удалось вернуть, - несовершеннолетний, которого россияне обвинили в подрыве моста.

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