Московские выпускники на теплоходе врезались в причал

Судно коснулось причальной стенки набережной в районе Учинского моста при развороте.

В Москве прогулочный теплоход «Лагуна», на котором находились выпускники школы, врезался в причал.

Об этим пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

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Инцидент произошел в четверг, 25 июня, в 20:50. На теплоходе находились 46 выпускников девятого класса и десять взрослых, включая родителей и сопровождающих.

Судно коснулось причальной стенки набережной в районе Учинского моста при развороте.

По словам Марковской, в результате инцидента никто не пострадал. СК начал доследственную проверку.

Как сообщал УНИАН, на реке Волга под Нижним Новгородом сгорел трехпалубный теплоход «Святая Русь».

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