Московские выпускники на теплоходе врезались в причал
В Москве прогулочный теплоход «Лагуна», на котором находились выпускники школы, врезался в причал.
Об этим пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.
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Инцидент произошел в четверг, 25 июня, в 20:50. На теплоходе находились 46 выпускников девятого класса и десять взрослых, включая родителей и сопровождающих.
Судно коснулось причальной стенки набережной в районе Учинского моста при развороте.
По словам Марковской, в результате инцидента никто не пострадал. СК начал доследственную проверку.
Как сообщал УНИАН, на реке Волга под Нижним Новгородом сгорел трехпалубный теплоход «Святая Русь».
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