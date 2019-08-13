В РФ под Нижним Новгородом масштабный пожар на теплоходе (фото, видео)
13:26, 13 августа 2019Русский міръ
575 0
Площадь — 200 квадратов, пострадавших нет.
На Волге загорелся теплоход «Святая Русь» / фото t.me/breakingmash
На реке Волга под Нижним Новгородом горит трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Читайте такжеРоссийские власти отказываются тушить пожары в Сибири: за дело берутся шаманы
По данным МЧС, пожар на теплоходе начался в 11:40 в затоне Сибирский у города Бор Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительная площадь пожара составляет 200 кв. м.
Судно не эксплуатируется с 2018 года и стоял на ремонте в затоне "Сибирский", людей на нем не было. Пострадавших нет.
Предварительная площадь пожара составляет 200 кв. м / фото t.me/breakingmash
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter