В РФ под Нижним Новгородом масштабный пожар на теплоходе (фото, видео)

Площадь — 200 квадратов, пострадавших нет.

На реке Волга под Нижним Новгородом горит трехпалубный теплоход «Святая Русь».

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По данным МЧС, пожар на теплоходе начался в 11:40 в затоне Сибирский у города Бор Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительная площадь пожара составляет 200 кв. м.

Судно не эксплуатируется с 2018 года и стоял на ремонте в затоне "Сибирский", людей на нем не было. Пострадавших нет.