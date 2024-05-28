Ранее наемники из Непала, завербованные Москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.

Россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины, заявили в Главном управлении разведки МОУ.

Как отмечается, речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. Вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны России.

"Наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи", - рассказали в ГУР.

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Обращается внимание, что ранее наемники из Непала, завербованные Москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.

Африканские наемники в войне РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в разведке Британии заявили, что во время наступления на Волчанск Россия задействовала "Африканский корпус". По ее данным, эти подразделения, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил привлечение на фронт в Украине "Африканского корпуса" тем, что сейчас Россия имеет огромный дефицит военнослужащих.

Маломуж рассказал, что вагнеровцы готовили в шести странах Африки военные формирования из местных африканцев. Поэтому в данной ситуации это подготовленные вагнеровцами команды из местных, которых они сагитировали сегодня воевать в Украине. В то же время он отметил, что эти наемники выполняли полицейские или террористические функции в отношении своих оппонентов в Африке, а здесь реальное поле боя с полномасштабными огневыми средствами. Маломуж подчеркнул, что "новобранцы" очень ошиблись, что пришли в Украину.

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