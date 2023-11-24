Его жена часто говорила о суициде и боялась, что муж погибнет, как и их сын.

Мобилизованный россиянин из Бурятии инсценировал собственную смерть, чтобы не возвращаться на войну в Украине. Его жена часто говорила о суициде и боялась, что муж погибнет, как и их сын. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Отмечается, что семье Арабжаевых выпали нелегкие испытания: в сентябре 2022 года старший сын погиб в аварии, а в ноябре главу семейства, Зоригто, мобилизовали. Жена постоянно переживала и говорила о самоубийстве.

"2 марта Зоригто дали отпуск, он должен был провести с близкими 10 дней и вернуться на службу, но исчез. В конце апреля военная полиция начала его искать: пришли домой к Арабжаеву, дверь открыл младший сын. Он показал им свидетельство о смерти отца - в документе было написано, что Зоригто Арабжаев умер 7 марта 2023 года. Сотрудники сфотографировали бумагу и ушли", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, документ внимательно изучили, он оказался поддельным. Свидетельство о смерти Зоригто купил у неизвестного, чтобы остаться рядом с женой. Позже военные еще раз наведались к Арабжаеву и 4 мая застали мужчину дома.

2 ноября Улан-Уденский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима за дезертирство.

Мобилизованные россияне на войне против Украины - последние новости

В оккупированном Крыму "мобики" до смерти избили своего полковника. Событие произошло 1 ноября 2023 года во временно оккупированном Симферополе.

"Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армию Южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову. Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка. 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от полученных травм", - информирует ГУР.

Также УНИАН сообщал, что ВСУ накрыли огнем из HIMARS батальон "мобиков" из Чувашии. Также 1 ноября в социальных сетях появилась информация о гибели 29 октября командира "добровольческого" Чувашского батальона Владислава Матузаса.

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