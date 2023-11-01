Погиб командир батальона, также известно о десятках погибших и раненых оккупантов.

На Запорожcком направлении батальон мобилизованных из Чувашии попал под огонь из HIMARS, сообщают о десятках погибших и раненых окупантов. Информацию об обстреле подтверждает проект "Радио Свобода" - "Idel.Реалии".

Первоначально соответствующие сообщения появились в нескольких новостных источниках, однако официальные лица назвали это "информационной атакой" и призвали не верить "фейкам". В то же время "Idel.Реалии" связались с несколькими военнослужащими, уроженцами республики Чувашия, которых мобилизовали на войну осенью прошлого года. Они подтвердили информацию об обстреле, показав видеозаписи с места событий.

"На одном из до сих пор не опубликованных видео (оно есть в распоряжении редакции) чёрные полиэтиленовые мешки, подписанные фамилиями и именами погибших военных, также видны части тел, высунутые из них. На вопрос корреспондента "Idel.Реалии" о том, что именно изображено на видео, российский военный ответил: "Страшные кадры, не публикуйте их", - пишет издание.

Видео дня

Также 1 ноября в социальных сетях появилась информация о гибели 29 октября командира "добровольческого" чувашского батальона Владислава Матузаса.

По данным Telegram-канала "Сердитая Чувашия", убитыми и ранеными могут быть до 120 человек. В то же время "Idel.Реалии" удалось связаться с близкими раненого в Запорожской области мобилизованного, через которых он смог передать, что, по его сведениям, в обстреле погибло 47 военнослужащих из Чувашии.

Известно, что этот батальон входил в 1251-й мотострелковый полк и находился в районе Ильченково - к югу от Новопрокоповки на токмакском направлении Запорожской области.

Потери оккупантов - последние новости

Потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют около 301 490 человек личного состава, из них 680 оккупантов "отминусованы" за последние сутки.

Также РФ потеряла: танков - 5223, боевых бронированных машин - 9834, артиллерийских систем - 7250, реактивных систем залпового огня - 846, средств противовоздушной обороны - 563, беспилотников оперативно-тактического уровня - 5468.

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