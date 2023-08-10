В Москве по подозрению в шпионаже задержали съемочную группу иракской телекомпании. Об этом сообщает российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

По их данным, инцидент произошел 9 августа возле Московского нефтеперерабатывающего завода, который снимали корреспонденты телекомпании "Рудав". В службе безопаности МНПЗ посчитали, что те подозрительно себя ведут, и вызвали полицию.

В отделении полиции выяснилось, что журналисты Владимир Кортун и Камиз Джабраилов работают на иностранную компанию, также у них есть аккредитация "Союза журналистов России". Они должны были сняться на фоне завода и рассказать о повышении цен на топливо.

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"Никого из МИДа, местных органов и представителей МНПЗ корреспонденты, естественно, не предупредили, сославшись на срочность материала и исключительную "колоритность постройки. В результате их, как потенциальных шпионов, передали в руки ФСБ", - говорится в сообщении.

Задержания иностранцев в России

Напомним, в конце марта в российском Екатеринбурге задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналиста обвиняют в шпионаже, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В июне в Москве задержали гражданина США Трэвиса Лика. Вокалиста группы "Лови ночь" арестовали по обвинению в наркоторговле.

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