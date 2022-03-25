Известно минимум о шести миллиардерах и миллионерах, которые выставили частные воздушные судна на продажу.

Российские миллиардеры и миллионеры начали избавляться от частных самолетов.

Так, на продажу свои воздушны судна уже выставили Владимир Потанин, Юрий Шефлер, Рустем Терегулов, Александр Светаков, Аркадий Волож и Эдуард Берман, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в авиационной сфере.

Отмечается, что информацию о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Владимиру Путину миллиардера Владимира Потанина можно найти на сайте оператора борта и ресурсах по продаже самолетов. Цена борта 2017 - около 60 млн долларов. На том же сайте размещены данные о продаже GULFSTREAM G650 Юрия Шефлера и BOEING 737-700 Рустема Терегулова.

Другие бизнесмены, по информации издания, продают свои судна непублично: Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа, Gulfstream G650 Александра Светакова и Bombardier Global 6000 Эдуарда Бермана.

Санкции против России: что известно

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину зарубежные страны начали вводить экономические санкции против России, ее политиков и олигархов. Кроме того, многие компании приостанавливают работу или уходят с российского рынка.

Российские олигархи недовольны таким положением вещей. В частности, УНИАН писал о подсанкционном банкире Петре Авене, заявившего, что его бизнес полностью разрушен. Миллиардер пожаловался: санкции настолько повлияли на его жизнь, что вскоре он не сможет даже нанять водителя, а сам управлять машиной не умеет.

Ранее, 15 марта, Европейское агентство по безопасности полетов (European Union Aviation Safety Agency, EASA) приостановило сертификаты годности самолетов всех авиакомпаний РФ из-за санкций против России. Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России и сервисных компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

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